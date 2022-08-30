В ижевском зоопарке поселились гекконы-бананоеды

В ижевском зоопарке поселись новые обитатели: гигантский геккон-бананоед и реснитчатый геккон-бананоед. Свои названия животные получили не случайно. Гекконы очень любят питаться фруктами, в особенности бананами.

Гигантский геккон-бананоед является самым крупным в мире. Длина его туловища составляет более 25 сантиметров, а с хвостом — 40 сантиметров. Если реснитчатый геккон потеряет хвост, то он у него больше не отрастает.

"Познакомиться с интересными созданиями теперь можно в павильоне "Мир экзотики" каждый день, за исключением вторника, с 10.00 до 17.00", — сообщает udm-info.ru.