Она радуется: Дугин о посмертном награждении дочери орденом Мужества

Философ и политолог Александр Дугин на церемонии прощания с дочерью Дарьей Дугиной сообщил, что он ощущает, как она радуется за то, что её труды оценили и наградили орденом Мужества.

По его словам, Даша жила не зря и делала много для победы страны.

"Она любила славу, которая ее не доставала и ее мало хвалили. И сейчас, когда президент наградил ее орденом Мужества, я прям чувствую как она радуется. И говорит: "Вот видишь, папа, какой я молодец", — приводит его слова РИА Новости.