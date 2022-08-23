Философ и политолог Александр Дугин на церемонии прощания с дочерью Дарьей Дугиной сообщил, что он ощущает, как она радуется за то, что её труды оценили и наградили орденом Мужества.
По его словам, Даша жила не зря и делала много для победы страны.
"Она любила славу, которая ее не доставала и ее мало хвалили. И сейчас, когда президент наградил ее орденом Мужества, я прям чувствую как она радуется. И говорит: "Вот видишь, папа, какой я молодец", — приводит его слова РИА Новости.
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