Эксперт заявил о невозможности удалить свой номер из баз телефонных рассылок

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал Pravda.Ru, может ли абонент удалить свои данные из баз телефонных рассылок, чтобы избавиться от назойливых звонков спамеров.

"Это практически невозможно. Если номер попал в эти базы, то никак его изъять уже не получится. Самое эффективное — добавлять те номера, с которых совершаются звонки, в чёрный список своего телефона. Можно установить программы, которые помогают идентифицировать нежелательные звонки, бороться с мошенниками и спам-звонками. Но они 100% не гарантируют. Они не всегда корректно определяют в силу появления новых номеров", — заявил Ульянов.

При этом покупка смартфонами с двумя сим-картами не защитит от телефонных спамеров.

"Покупаешь новую симку, новый номер — буквально через пару дней уже начинаются звонки. Информация очень быстро утекает отовсюду — и из компаний-операторов связи, и из коммерческих организаций, и из госструктур", — отметил собеседник издания.

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