Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал Pravda.Ru, может ли абонент удалить свои данные из баз телефонных рассылок, чтобы избавиться от назойливых звонков спамеров.
"Это практически невозможно. Если номер попал в эти базы, то никак его изъять уже не получится. Самое эффективное — добавлять те номера, с которых совершаются звонки, в чёрный список своего телефона. Можно установить программы, которые помогают идентифицировать нежелательные звонки, бороться с мошенниками и спам-звонками. Но они 100% не гарантируют. Они не всегда корректно определяют в силу появления новых номеров", — заявил Ульянов.
При этом покупка смартфонами с двумя сим-картами не защитит от телефонных спамеров.
"Покупаешь новую симку, новый номер — буквально через пару дней уже начинаются звонки. Информация очень быстро утекает отовсюду — и из компаний-операторов связи, и из коммерческих организаций, и из госструктур", — отметил собеседник издания.
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