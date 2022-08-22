Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Краматорске приостановили любую деятельность в преддверии Дня независимости
Захарова оценила планы по созданию миссии ЕС для подготовки боевиков ВСУ
Леонков: ВКС РФ не может ликвидировать ВСУшников, как в Сирии
Никулин про ботулотоксин: "Один из самых опасных органических ядов"
Президент Вучич заявил, что Сербия готова вмешаться для защиты сербов в Косово
Прогноз на неделю для Весов: "Ждёт удача в достижении финансовых целей"
Украинские войска обстреляли Антоновский мост из РСЗО HIMARS
В Госдуме заявили, что Россия будет поддерживать культуру Украины
Состояние здоровья философа Дугина стабильное, сообщил его близкие

Эксперт заявил о невозможности удалить свой номер из баз телефонных рассылок

Общество

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов рассказал Pravda.Ru, может ли абонент удалить свои данные из баз телефонных рассылок, чтобы избавиться от назойливых звонков спамеров.

Эксперт заявил о невозможности удалить свой номер из баз телефонных рассылок

"Это практически невозможно. Если номер попал в эти базы, то никак его изъять уже не получится. Самое эффективное — добавлять те номера, с которых совершаются звонки, в чёрный список своего телефона. Можно установить программы, которые помогают идентифицировать нежелательные звонки, бороться с мошенниками и спам-звонками. Но они 100% не гарантируют. Они не всегда корректно определяют в силу появления новых номеров", — заявил Ульянов.

При этом покупка смартфонами с двумя сим-картами не защитит от телефонных спамеров.

"Покупаешь новую симку, новый номер — буквально через пару дней уже начинаются звонки. Информация очень быстро утекает отовсюду — и из компаний-операторов связи, и из коммерческих организаций, и из госструктур", — отметил собеседник издания.

Ранее в Челябинске суд оштрафовал банковскую организацию на 100 тысяч рублей за рекламу, которую клиент посчитал навязчивой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Арестович объяснил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы

Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.

Арестович объяснил, что Украине нужно закончить боевые действия до зимы
Зрители покинули концерт группы "Сплин" после заявлений солиста со сцены
Общество
Зрители покинули концерт группы "Сплин" после заявлений солиста со сцены
Происшествия
Холмогоров: США руками украинцев ударили по центру принятия решений в России
Мир. Новости мира
American Thinker: поведение Байдена обернулось "чудовищной" катастрофой для США
Ольга Лебедева СВО на Украине как КТО в Чечне: долго терпим, но ответим Ольга Лебедева Любовь Степушова Путин едет: на Западе замерли перед саммитом G-20 Любовь Степушова Сергей Лебедев Польша засматривается на Львов: порвут ли Украину на британский флаг Сергей Лебедев
Силовые структуры
ВС РФ освободили Благодатное и получили возможность наступать на Николаев
Общество
Симоньян об убитой дочери Дугина: "Мало кого так боялись атлантические французы"
Политолог Михайлов: ВС РФ готовят контрнаступление на позиции ВСУ
Силовые структуры
Политолог Михайлов: ВС РФ готовят контрнаступление на позиции ВСУ
Последние материалы
Захарова оценила планы по созданию миссии ЕС для подготовки боевиков ВСУ
Леонков: ВКС РФ не может ликвидировать ВСУшников, как в Сирии
Никулин про ботулотоксин: "Один из самых опасных органических ядов"
Президент Вучич заявил, что Сербия готова вмешаться для защиты сербов в Косово
СВО на Украине как КТО в Чечне: долго терпим, но ответим
Прогноз на неделю для Весов: "Ждёт удача в достижении финансовых целей"
Украинские войска обстреляли Антоновский мост из РСЗО HIMARS
В Госдуме заявили, что Россия будет поддерживать культуру Украины
Состояние здоровья философа Дугина стабильное, сообщил его близкие
Польша приобрела для Украины 5 тысяч терминалов спутниковой связи Starlink
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников