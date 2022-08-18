Долина ответила на нападки Галкина про "крохи с барского стола"

Певица Лариса Долина отреагировала на насмешки Максима Галкина, который пошутил над инициативой создания Российской музыкальной ассоциации.

На одном из своих зарубежных концертов Галкин задался вопросом, почему российские артисты принимают сторону власти. Он предположил, что знаменитости таким образом пытаются привлечь к себе внимание и получить "крохи с барского стола". В числе таких инициативных звёзд он назвал Ларису Долину и Надежду Бабкину.

Лариса Долина не склонна спорить с юмористом на эту тему.

"Давайте об этом не будем", — цитирует слова певицы "Комсомольская правда".

Долина объяснила, что в данный момент в Российской музыкальной ассоциации занимаются оформлением документов. Она отметила, что данный процесс "муторный", однако организация стремится приступить к реализации своих планов.

Сейчас Лариса Долина находится на фестивале "Таврида. АРТ" в Крыму. Там певица ищет талантливую молодёжь, которым может выпасть шанс обучаться в музыкальной академии.