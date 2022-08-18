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Долина ответила на нападки Галкина про "крохи с барского стола"

Общество

Певица Лариса Долина отреагировала на насмешки Максима Галкина, который пошутил над инициативой создания Российской музыкальной ассоциации.

Долина ответила на нападки Галкина про "крохи с барского стола"

На одном из своих зарубежных концертов Галкин задался вопросом, почему российские артисты принимают сторону власти. Он предположил, что знаменитости таким образом пытаются привлечь к себе внимание и получить "крохи с барского стола". В числе таких инициативных звёзд он назвал Ларису Долину и Надежду Бабкину.

Лариса Долина не склонна спорить с юмористом на эту тему.

"Давайте об этом не будем", — цитирует слова певицы "Комсомольская правда".

Долина объяснила, что в данный момент в Российской музыкальной ассоциации занимаются оформлением документов. Она отметила, что данный процесс "муторный", однако организация стремится приступить к реализации своих планов.

Сейчас Лариса Долина находится на фестивале "Таврида. АРТ" в Крыму. Там певица ищет талантливую молодёжь, которым может выпасть шанс обучаться в музыкальной академии.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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