Максим Галкин считает, что его коллеги по шоу-бизнесу стараются привлечь к себе внимание российской власти. Он упомянул Ларису Долину и Надежду Бабкину.
Супруг Аллы Пугачёвой недоумевает по поводу поведения своих коллег по шоу-бизнесу. Своими мыслями шоумен поделился с публикой на одном из своих заграничных концертов.
"Не понимаю, почему нужно быть за власть? Хорошо, они хотят какие-то получить какие-то там крошки с барского стола, чтобы их заметили, но там не видят ни Бабкину, ни Долину", — цитирует слова юмориста издание "СтарХит".
Ранее Галкин вслед за Чулпан Хаматовой отрёкся от госнаград, укорив россиян в "раболепстве" перед властью.
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