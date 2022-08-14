Галкин о Долиной и Бабкиной: "Хотят получить какие-то крошки с барского стола"

Максим Галкин считает, что его коллеги по шоу-бизнесу стараются привлечь к себе внимание российской власти. Он упомянул Ларису Долину и Надежду Бабкину.

Супруг Аллы Пугачёвой недоумевает по поводу поведения своих коллег по шоу-бизнесу. Своими мыслями шоумен поделился с публикой на одном из своих заграничных концертов.

"Не понимаю, почему нужно быть за власть? Хорошо, они хотят какие-то получить какие-то там крошки с барского стола, чтобы их заметили, но там не видят ни Бабкину, ни Долину", — цитирует слова юмориста издание "СтарХит".

Ранее Галкин вслед за Чулпан Хаматовой отрёкся от госнаград, укорив россиян в "раболепстве" перед властью.