Никас Сафронов об отмене концертов звёзд: "Выступление — это провокация"

Художник Никас Сафронов в беседе с Pravda.Ru высказался об артистах, концерты которых отменяются в России.

Заслуженный художник России не согласен с утверждением, что концерты артистов в России бойкотируют зрители.

"Во-первых, полная глупость и ерунда, когда где-то проходит информация, что кто-то что-то бойкотирует, никто ничего сегодня не бойкотирует, нет такой проблемы", — выразил свою точку зрения художник.

Сафронов объяснил, что люди просто сдают билеты, так как понимают, что концерт того или иного артиста может не состояться.

"Те люди, которые сегодня отменяют концерты, или те люди, которые сегодня имеют возможность повлиять на проведение концертов, например, в своем регионе, то есть есть губернатор, который не хочет этих артистов, в виду того, что они высказались нелицеприятно, и он понимает, что у него есть некая политическая линия и позиция, и люди, общественность очень ярко и сильно поддерживают", — сказал Никас.

Живописец отметил, что проведение концерта артиста с предосудительной точкой зрения является провокацией. Чиновники, по его словам, учитывают мнения людей.

"Когда какой-то артист высказывает какое-то диаметрально противоположное мнение, которое является предосудительным и которое чуждо для нашего народа, для наших людей, то проводить выступление этого артиста — это провокация", — считает художник.

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