Собчак нашла противоречия в заявлениях Зеленского: "Плохие русские?"

Ксения Собчак привела два высказывания Владимира Зеленского, которые полностью опровергают друг друга.

Журналистка процитировала две противоположные по смыслу новости, связанные с президентом Украины.

"Зеленский призвал россиян уезжать из РФ, чтобы не отдавать налоги на в….*": "Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для всех россиян", — гласят заголовки СМИ, опубликованные в разное время.

Собчак возмутили такие изменения во взглядах украинского лидера.

"Мощно. То есть все, кто против в….*, кто рисковал жизнью, кто уехал по несогласию — теперь тоже плохие русские?" — задалась вопросом Ксения.

Ранее Собчак проанализировала знаменитые циклы экономиста Николай Кондратьева и пришла к пессимистичным выводам.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.