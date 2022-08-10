Ксения Собчак привела два высказывания Владимира Зеленского, которые полностью опровергают друг друга.
Журналистка процитировала две противоположные по смыслу новости, связанные с президентом Украины.
"Зеленский призвал россиян уезжать из РФ, чтобы не отдавать налоги на в….*":
"Зеленский призвал Запад полностью закрыть границы для всех россиян", — гласят заголовки СМИ, опубликованные в разное время.
Собчак возмутили такие изменения во взглядах украинского лидера.
"Мощно. То есть все, кто против в….*, кто рисковал жизнью, кто уехал по несогласию — теперь тоже плохие русские?" — задалась вопросом Ксения.
Ранее Собчак проанализировала знаменитые циклы экономиста Николай Кондратьева и пришла к пессимистичным выводам.
* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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