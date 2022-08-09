Собчак сделала неутешительный прогноз: "Кризисы и конфликты до середины века"

Ксения Собчак проанализировала знаменитые циклы экономиста Николай Кондратьева и пришла к пессимистичным выводам. Журналистка поняла, что нас ждёт долгий спад.

Собчак заинтересовала история 20 века с её кризисами. Она отметила, что события прошлого века интересно оценить с высоты птичьего полёта.

"Обратила внимание на описание знаменитых циклов экономиста Николая Кондратьева. И спешу поделиться с вами неутешительным прогнозом. Циклы действительно существуют, как они работают непонятно, и согласно этой теории спад, сопряжённый с кризисами, конфликтами и перестройкой экономики будет длиться до середины века", — написала знаменитость в своём микроблоге.

Журналистка процитировала строки Иосифа Бродского

"Привыкай, сынок, к пустыне как к судьбе. Где б ты не был, жить отныне в ней тебе", — написала Ксения.

Ранее Ксения Собчак прокомментировала новость о призыве Владимира Зеленского запретить русским появляться в Европе.