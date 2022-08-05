Доктор Александр Мясников назвал провокацией открытие в России магазинов беспошлинной торговли для дипломатов и членов их семей по образцу советской "Берёзки".
Мясникову идея открытия магазинов для избранных обладателей валюты не понравилась. Он считает, что это возвращение к забытым "Берёзкам" из СССР.
"Ох…и?! Провокация? И точка. И не надо про потенциал источник валюты для Страны — это ноль целых и ноль десятых, но людям это — как красная тряпка!" — написал теледоктор в своём микроблоге.
Ранее Екатерину Гордон напугала новость об открытии в Москве магазинов беспошлинной торговли. Правозащитница считает, что идёт подготовка страны к железному занавесу. Она уверена, что населению РФ не понравится возвращение к "совку".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Северная Корея предложила РФ военную помощь.