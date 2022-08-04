Екатерину Гордон испугала новость об открытии в Москве магазинов беспошлинной торговли "для избранных". Правозащитница объяснила, что идёт подготовка страны к железному занавесу.
Гордон назвала новость о возвращении в нашу страну аналогов валютных магазинов "Берёзка" максимально дурной.
"Для избранных необходимы условия беспошлинной жизни и возможность покупать в долларах и евро… то, что остальным будет недоступно", — поделилась своим мнение юрист.
Екатерина считает, что покупка и сбыт иностранной валюты для простого населения окажутся под запретом.
"Это явление усиливает и закрепляет неравенство и классовый разрыв. Советский пережиток снова приходит в нашу жизнь в худшем своём проявлении. Между позитивным образом единого СССР и совком — пропасть. Жить в совке не понравится даже тем, кто топит за СССР", — написала Гордон в своём микроблоге.
Гордон объяснила, что не собирается уезжать из России, однако она опасается закрытия границ, разделения общества на сословия и тотальных ограничений.
"Жить в клетке даже очень больших размеров страшно", — поделилась своими опасениями правозащитница.
Ранее Екатерину Гордон обрадовали слова Владимира Путина, который рассказал о заговоре мирового правительства, стремящегося доминировать над всем остальным миром.
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