Солисты Little Big об отмене гастролей в России: "Не представляется возможным"

Группа Little Big признала, что провести гастроли в России в этому году ей не удастся. Музыканты объяснили, почему вынуждены отменить концерты в РФ.

Солисты группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская рассказали, что концертный тур по России, запланированный на вторую половину этого года, не состоится.

В качестве причины они написали: "Не представляется возможным".

Ксения Собчак прокомментировала заявление музыкантов.

"Почему не представляется, мы все понимаем, учитывая их позицию и недавний клип (сами найдёте, гуглится легко). Отдельно трогательно читать про "мы всегда будем любить свою Родину и вас"", — написала журналистка.

Ранее музыкальный критик Александр Фадеев призвал не дать группе Little Big, раскритиковавшей спецоперацию на Украине, провести гастроли в России.