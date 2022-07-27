Группа Little Big признала, что провести гастроли в России в этому году ей не удастся. Музыканты объяснили, почему вынуждены отменить концерты в РФ.
Солисты группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская рассказали, что концертный тур по России, запланированный на вторую половину этого года, не состоится.
В качестве причины они написали: "Не представляется возможным".
Ксения Собчак прокомментировала заявление музыкантов.
"Почему не представляется, мы все понимаем, учитывая их позицию и недавний клип (сами найдёте, гуглится легко). Отдельно трогательно читать про "мы всегда будем любить свою Родину и вас"", — написала журналистка.
Ранее музыкальный критик Александр Фадеев призвал не дать группе Little Big, раскритиковавшей спецоперацию на Украине, провести гастроли в России.
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