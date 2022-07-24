Фадеев призвал Минкульт не дать группе Little Big провести гастроли в России

Яндекс-афиша гласит, что группа Little Big запланировала концертный тур по городам РФ. Музыкальный критик Александр Фадеев считает, что группе, раскритиковавшей спецоперацию на Украине, нельзя разрешать выступать в России.

Фадеев ратует за запрет выступлений группы в РФ, так как Илья Прусикины и Софья Таюрская от имени всего музыкального коллектива отрицательно отзывались о действиях российской армии на Украине.

Критик призвал Министерство культуры РФ остановить продажу билетов на выступление группы и запретить концертную деятельность артистов. Гражданам РФ Фадеев посоветовал бойкотировать концерты Little Big.

Ранее Филипп Киркоров выступил с патриотической речью и пригласил на свой концерт в Крыму раненых солдат ВС РФ. Выступления певца остаются под угрозой срыва из-за протестов казачества.