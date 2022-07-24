Яндекс-афиша гласит, что группа Little Big запланировала концертный тур по городам РФ. Музыкальный критик Александр Фадеев считает, что группе, раскритиковавшей спецоперацию на Украине, нельзя разрешать выступать в России.
Фадеев ратует за запрет выступлений группы в РФ, так как Илья Прусикины и Софья Таюрская от имени всего музыкального коллектива отрицательно отзывались о действиях российской армии на Украине.
Критик призвал Министерство культуры РФ остановить продажу билетов на выступление группы и запретить концертную деятельность артистов. Гражданам РФ Фадеев посоветовал бойкотировать концерты Little Big.
Ранее Филипп Киркоров выступил с патриотической речью и пригласил на свой концерт в Крыму раненых солдат ВС РФ. Выступления певца остаются под угрозой срыва из-за протестов казачества.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал бурную реакцию украинского лидера Владимира Зеленского после ударов ВС РФ, сделанных ночью по Одессе.