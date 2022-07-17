Малахов о своём отъезде за границу: "Я сейчас не в странах Балтии"

Отъезд Андрея Малахова за рубеж не ускользнул от внимания журналистов. Телеведущий поспешил объяснить, куда и зачем он уехал.

Звездам приходится теперь отчитываться о своих заграничных поездках, так как моментально распространяются слухи об эмиграции знаменитостей.

Андрей Малахов опроверг новости о том, что он якобы покинул Россию насовсем. Звезда ТВ рассказал, что отправился в отпуск с сыном.

"Я сейчас не в странах Балтии, а в двухнедельном отпуске с ребёнком. Заявление на отпуск выложу в ближайшее время", — цитирует слова Малахова издание "Подъём".

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