Отъезд Андрея Малахова за рубеж не ускользнул от внимания журналистов. Телеведущий поспешил объяснить, куда и зачем он уехал.
Звездам приходится теперь отчитываться о своих заграничных поездках, так как моментально распространяются слухи об эмиграции знаменитостей.
Андрей Малахов опроверг новости о том, что он якобы покинул Россию насовсем. Звезда ТВ рассказал, что отправился в отпуск с сыном.
"Я сейчас не в странах Балтии, а в двухнедельном отпуске с ребёнком. Заявление на отпуск выложу в ближайшее время", — цитирует слова Малахова издание "Подъём".
Ранее комик Сергей Светлаков после долгого молчания передал фанатам привет из Латвии.
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