Уехавший за рубеж Светлаков обратился к поклонникам: "Привет из Юрмалы!"

Комик Сергей Светлаков после долгого молчания передал фанатам привет из Латвии.

Звезда фильмов "Елки" объяснил, что расстался со своей зарубежной недвижимостью.

"Всем привет из Юрмалы, дом продал, но я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда. Всем добра и мира", — сказал Светлаков.

Юморист ранее заверил, что вовсе не эмигрировал. Артист рассказал, что собирается осенью "встретиться со зрителем".

Слухи о том, что Светлаков переехал жить за границу, появились после объявления о переносе шоу "ПрожекторПерисХилтон". Шоу не могло быть проведено, так как Иван Ургант и Гарик Мартиросян уехали за рубеж.