Комик Сергей Светлаков после долгого молчания передал фанатам привет из Латвии.
Звезда фильмов "Елки" объяснил, что расстался со своей зарубежной недвижимостью.
"Всем привет из Юрмалы, дом продал, но я надеюсь, возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда. Всем добра и мира", — сказал Светлаков.
Юморист ранее заверил, что вовсе не эмигрировал. Артист рассказал, что собирается осенью "встретиться со зрителем".
Слухи о том, что Светлаков переехал жить за границу, появились после объявления о переносе шоу "ПрожекторПерисХилтон". Шоу не могло быть проведено, так как Иван Ургант и Гарик Мартиросян уехали за рубеж.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские вооружённые формирования нанесли несколько результативных ударов по центрам принятия решений ВС РФ в Донбассе, рассказал военкор Александр Сладков.