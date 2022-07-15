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Дерипаска бьёт тревогу: "Встали на безумный путь строительства госкапитализма"

Общество

Миллиардер Олег Дерипаска назвал последние пять лет безумными, упрекнув страны мира в том, что они затеяли непродуманные эксперименты. Отдельно бизнесмен высказался о России.

Дерипаска бьёт тревогу: "Встали на безумный путь строительства госкапитализма"

Предприниматель считает, что в некогда успешной мировой экономике начался бардак.

"Надо сказать, и мы внесли в это свою известную толику, забыв про рыночную экономику, свободных предпринимателей, частную собственность, независимую судебную систему и встав на этот совершено безумный путь строительства госкапитализма, который уже стоит несколько десятков триллионов рублей", — написал миллиардер в своём микроблоге

Ранее Дерипаска призвал отказаться от идей госкапитализма "пока эта плесень не разъела до конца Россию". Бизнесмен выразил уверенность в том, что возвращение к колхозам приведёт к краху российской экономической системы.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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