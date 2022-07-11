Решение Беглова пригласить "Би-2" на Суперкубок стало пощечиной россиянам

В субботу, 9 июля, фанаты освистали группу "Би-2" на выступлении после футбольного матча Суперкубка в Санкт-Петербурге. Ранее участники группы выступали с критикой против специальной военной операции ВС России по защите Донецкой и Луганской народных республик. Изначально выступление "Би-2" на матче не планировалось, группа была включена в программу по инициативе губернатора Александра Беглова, запретившему выступление фронтмена группировки "Ленинград" Сергея Шнурова, писали СМИ. Музыкант ранее неоднократно критиковал губернатора за проваленные реформы.

Политолог, кандидат политических наук Сергей Марков считает, что у музыкантов "Би-2" может иметься собственное мнение на любые политические и исторические события, однако оно не должно озвучиваться публично, если нарушает закон. И тем более это не должно происходить на бюджетные деньги.

"Правило должно быть такое — у нас должна быть обеспечена свобода выражения мнений. "Би-2" может быть против операции по денацификации, "Би-2" могут быть глубоко в душе поддерживать Холокост, геноцид. Это их дело. Но они не имеют права публично поддерживать Холокост, они не имеют права публично поддерживать геноцид. Таков закон. Кроме того, они не имеют права за бюджетные деньги выступать на публичных мероприятиях, придерживаясь позиции против главной политики российского государства и главной политической позиции российского общества", — считает Марков.

При этом политолог считает, что выбор "Би-2" для выступления на Суперкубке не был случайностью и является политической провокацией против руководства России. По мнению Маркова, решение о проведении провокации принималось либо самим губернатором, либо его ближайшим окружением.

"Лично я полагаю, что выступление "Би-2" — это политическая провокация с целью обрушить рейтинг Владимира Путина, внести раскол между Владимиром Путиным и сторонниками его политики. Либо он является противником Путина тайным, либо, более вероятно, он не противник Владимира Путина, но пустил в свою команду противников", — заявил политолог.

По словам Маркова, решение дать площадку "Би-2" можно расценивать как пощёчину российскому народу.

"Хорошо известна позиция "Би-2", она зафиксирована против спасения Украины, за войну восьмилетнюю. Это не пацифисты никакие, они за войну, за ту войну, которую восемь лет ведет террористический режим против народа Украины, против Донбасса. Хорошо известна их позиция. И дать им площадку на главном футбольном матче — это откровенная открытая пощечина Владимиру Путину и большинству народа Российской Федерации, который поддерживает специальную военную операцию", — считает Марков.

На время разразившегося скандала губернатор Александр Беглов поспешил улететь в отпуск в Минеральные Воды и свою позицию по произошедшему никак не озвучивал.