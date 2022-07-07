У владелицы приюта, которая не отдавала кота Русского Бэтмена, нет паспорта

Российские журналисты сообщили, что красноярские полицейские проверяют приют для животных "История успеха". Там в последний раз видели потерявшегося кота по кличке Русский Бэтмен. Выяснилось, что у создательницы организации Кристины Газизьяновой нет паспорта.

"Основательницу приюта доставили в отдел полиции для дачи объяснений", — написали в prmira.ru.

По данным журналистов, информацию о Газизьяновой правоохранителям рассказала её сестра. Они помогают женщине восстановить документы, отметили в издании.

Ранее в СМИ рассказали, что жительница Красноярска не может вернуть пушистого питомца.