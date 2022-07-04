Жительница Красноярска не может вернуть кота по кличке Русский Бэтмен

В Красноярске приставы не смогли выполнить распоряжение суда и вернуть женщине её пушистого питомца Русского Бэтмена, так как он отсутствовал в приюте "История успеха".

Журналисты рассказали об условиях содержания животных. По информации издания, в этом приюте собаки находятся в самодельных вольерах, рядом с которыми стоят миски без воды и еды. Также в СМИ обратили внимание на грязный пол.

"Кошки живут в переносках, по две в каждой", — написали в prmira.ru.

Ранее жительница Красноярска потеряла кота. Она увидела его фотографию в соцсетях. Руководитель приюта Кристина Газизьянова отказалась отдавать домашнее животное и заявила, что обнаружила его в подвале.