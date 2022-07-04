В Красноярске приставы не смогли выполнить распоряжение суда и вернуть женщине её пушистого питомца Русского Бэтмена, так как он отсутствовал в приюте "История успеха".
Журналисты рассказали об условиях содержания животных. По информации издания, в этом приюте собаки находятся в самодельных вольерах, рядом с которыми стоят миски без воды и еды. Также в СМИ обратили внимание на грязный пол.
"Кошки живут в переносках, по две в каждой", — написали в prmira.ru.
Ранее жительница Красноярска потеряла кота. Она увидела его фотографию в соцсетях. Руководитель приюта Кристина Газизьянова отказалась отдавать домашнее животное и заявила, что обнаружила его в подвале.
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