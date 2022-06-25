Патриарх Кирилл заявил, что не пострадал при падении в храме Новороссийска

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что причиной его падения во время богослужения в храме Новороссийска стал мокрый пол.

По его словам, всё обошлось без последствий для здоровья. Он отметил, что пол был "блестящим и гладким". Когда на него упала вода, сработали законы физики, пояснил патриарх во время церемонии освящения храма. Трансляцию ведёт телеканал Кубань 24.

"То, что я сегодня упал — ничего не значит", — сказал патриарх Кирилл.

Он добавил, что не пострадал во время падения.

"По милости Божией, без всяких последствий", — подчеркнул священнослужитель.

Ранее о падении патриарха Кирилла в новороссийском храме сообщил протодиакон Андрей Кураев. Он объяснил, что глава РПЦ не удержался на ногах из-за начищенного до блеска нового пола.