Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сообщил, что причиной его падения во время богослужения в храме Новороссийска стал мокрый пол.
По его словам, всё обошлось без последствий для здоровья. Он отметил, что пол был "блестящим и гладким". Когда на него упала вода, сработали законы физики, пояснил патриарх во время церемонии освящения храма. Трансляцию ведёт телеканал Кубань 24.
"То, что я сегодня упал — ничего не значит", — сказал патриарх Кирилл.
Он добавил, что не пострадал во время падения.
"По милости Божией, без всяких последствий", — подчеркнул священнослужитель.
Ранее о падении патриарха Кирилла в новороссийском храме сообщил протодиакон Андрей Кураев. Он объяснил, что глава РПЦ не удержался на ногах из-за начищенного до блеска нового пола.
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