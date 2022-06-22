Грибники из Челябинска нашли в лесу в июне двух малышей косули, и принесли их домов, решив, что их оставили родители. За это горе-защитникам диких животных был выписан штраф, пишет kursdela.biz.
Специалисты объясняют, что потомство у косуль появляется в конце весны — начале июня. Взрослые животные оставляют своих малышей в тайном надёжном месте и идут пастись на пастбища, периодически приходя к малышам, чтобы их покормить.
А людям, которые видят маленькую косулю, кажется, что малыша бросили. Если сердобольные граждане забирают лесное животное домой, оно, скорее всего, погибнет в непривычной для себя среде обитания.
Тем, кто забирает лесных животных домой, назначается штраф в 4 тысячи рублей. Если забранная из леса косуля погибает, то штраф увеличивается до 120 или 200 тысяч рублей, уточнили в Министерстве экологии Челябинской области.
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