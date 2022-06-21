СМИ Челябинска обвинили мэрию в нежелании контролировать продажу алкоголя

Власти Челябинска заявили, что не уполномочены контролировать соблюдение запрета на продажу алкоголя в ночное время и поэтому не могут помочь местным жителям избавиться от пьяных драк под окнами их домов. Об этом сообщает kursdela. biz.

"В мэрии дали понять, что не могут помочь горожанам с этой проблемой", — отмечает издание.

В нём пояснили, что в Челябинске действует запрет на продажу алкоголя после 23:00. Однако магазин, находящийся в одном из жилых домов, как утверждают местные жители, осуществляет торговлю спиртными напитками после этого времени.

Жильцы дома обратились с жалобой на аккаунт представителя городской администрации в соцсети, но получили ответ, что данный вопрос не находится в ведении мэрии.

"Чиновник пояснил, что полномочия по контролю в сфере оборота алкоголя возложены на полицию, деятельность объектов торговли проверяет Роспотребнадзор", — пишет kursdela. biz.