Жительница Красноярска поскользнулась на входе в гипермаркет "Лента", который находится на улице 9 мая напротив местного торгового центра "Планета". Никаких предупреждающих табличек или специального коврика на полу не было. В результате падения женщина сломала ногу.
Жительнице Красноярка удалось полностью восстановиться после полученной травмы только спустя полгода. После этого она обратилась в гипермаркет с претензией. Однако магазин отказал в компенсации.
Портал prmira.ru сообщает, что женщина решила прибегнуть к помощи юриста. Красноярка потребовала в суде 500 тысяч компенсации от "Ленты". Суд удовлетворил требования частично — женщине присудили 300 тысяч рублей.
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