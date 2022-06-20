Жительница Красноярска отсудила у "Ленты" 300 тысяч за скользкий пол

Жительница Красноярска поскользнулась на входе в гипермаркет "Лента", который находится на улице 9 мая напротив местного торгового центра "Планета". Никаких предупреждающих табличек или специального коврика на полу не было. В результате падения женщина сломала ногу.

Жительнице Красноярка удалось полностью восстановиться после полученной травмы только спустя полгода. После этого она обратилась в гипермаркет с претензией. Однако магазин отказал в компенсации.

Портал prmira.ru сообщает, что женщина решила прибегнуть к помощи юриста. Красноярка потребовала в суде 500 тысяч компенсации от "Ленты". Суд удовлетворил требования частично — женщине присудили 300 тысяч рублей.