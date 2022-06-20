В Белгороде планируют установить бюст Героя Советского Союза Ачкасова

В парке Победы Белгорода планируют установить бюст Героя Советского Союза Анатолия Ачкасова. Согласно информации, вопрос будет рассмотрен горсоветом 28 июня.

Бюст Ачкасова планируют установить на Аллее Героев, за счёт средств из городского бюджета.

"Он является почётным гражданином города Щигры. Кроме того, ему вручили различные награды, в том числе медаль "За заслуги перед землёй Белгородской" I степени", — пишет bel.ru.

Анатолий Ачкасов участвовал в Курской битве, боях за Украину, Польшу и Чехословакию.

Звание Героя СССР он получил в 1945 году и даже был приглашён на Парад Победы в Москве. После войны помогал восстанавливать Белгородчину. Он скончался в 2018 году, в возрасте 95 лет.