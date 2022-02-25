Ветеран войны рассказал об обиде за происходящее между Россией и Украиной

Во время Великой Отечественной войны отечество защищали все вместе: русские, чеченцы, армяне и латыши, и никто не спрашивал в окопах про национальность. Но сегодня все республики бывшего СССР разобщены. Кто в этом виноват? Своё мнение высказал разведчик, Герой Советского Союза, отметивший недавно 99-й день рождения, Борис Краснов в беседе с argumenti.ru.

По словам ветерана ВОВ, это интересный вопрос. Он заметил, что никакой разобщённости на фронте не было. А под его командованием служили в основном татары и украинцы. При этом о национальности никто не думал.

В том, что происходит сейчас, виноваты те, кто хочет переписать историю, считает Краснов. И очень обидно за то, что делается в отношениях России и Украины, заключил разведчик.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

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