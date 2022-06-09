Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
На "Роза Хутор" пройдет снежный праздник – Hot Snow Battle
Глава подпольной сети теробороны Херсона обвинил киевский режим в предательстве
"После Славянска забираем Одессу, Харьков и Николаев" — военные
Экономист Дудчак: Индии выгодно игнорировать США и покупать у России нефть
Военный эксперт рассказал об "иконе святого Гитлера" в Мариуполе
СКР допрашивает более 200 украинских офицеров, вышедших с "Азовстали"
Пушков: у Зеленского и Леди Гаги в её платье из сырого мяса есть что-то общее
Евсеев: Польша отдала все свои танки Украине — ей нечем воевать с Россией
Фрадков: "Промсвязьбанк начал работать в ЛНР и ДНР"

Сотрудник "Альтернативы": просящие милостыню — часто не бездомные попрошайки

Общество

Большинство умоляющих подать милостыню бабушек к перехода, матерей с младенцами на руках или нищего непонятного пола и внешности только выглядят беззащитно, а на самом деле просто зарабатывают таким образом, причём часто, увы, не по своему желанию. Об этом рассказал член организации "Альтернатива" Алексей Никитин в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Сотрудник "Альтернативы": просящие милостыню — часто не бездомные попрошайки

Эксперт утверждает, что даже если сердобольный прохожий дал попрошайке не денег, а купил ему еды, совсем не факт, что таким образом он сделал доброе дело и помог обездоленному.

"С едой все тоже не так просто. Нищий и "голодный" может продать продукты в те же магазины, где вы их ему купили (такие случаи уже зафиксированы!). Даже в приютах для бездомных люди припрятывают еду, которую им там выдавали, чтобы потом обменять её на деньги и выпить. Это я знаю точно", — рассказал Никитин.

По этой причине эксперт посоветовал не покупать попрошайкам еду самостоятельно, а направлять их в специальные места или заведения, где им помогут и гарантированно накормят. Можно даже не объяснять на пальцах, как добраться до таких мест, а носить с собой пару заранее распечатанных адресов, которые при случае можно отдать голодающим на улице — если, конечно, это действительно голодающие.

Если же человек просит купить ему билет до дома, на который бедолаге, по его словам, не хватает денег, сделать это нужно обязательно не за наличные, а по карте. Если "безбилетник" решит сдать купленный ему билет, деньги вернутся на карту, а не осядут в кармане у попрошайки.

Никитин уточнил, что людей часто держат практически "в рабстве", заставляя выпрашивать милостыню. Часто в такой незавидной роли оказываются граждане из ближнего зарубежья и провинции, которым удаётся зарабатывать на улице около 15-20 тысяч рублей в день, которые он полностью вынужден отдавать своему "боссу".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса

В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах  украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих. 

Командование ВСУ призывает Зеленского отвести войска из Донбасса
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Мир. Новости мира
Myśl Polska: Польшу ждёт "жаркая" осень из-за страшного экономического кризиса
Экономика и бизнес
Песков предложил реализовать в РФ стратегию "технологического острова"
Общество
Симоньян рассказала о заявлениях Аллегровой: "Она в другом лагере"
Любовь Степушова Байден ведёт США к гибели Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер Валерий Рокотов В Центре им. Мейерхольда выкликают со сцены "русскую смерть" Валерий Рокотов
Мир. Новости мира
Европа сократит поставки Украине военной техники из-за больших потерь на СВО
Мир. Новости мира
Сербские СМИ: НАТО планировало захватить Лаврова, чтобы шантажировать Путина
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Мир. Новости мира
Прокуратура Польши официально разрешила бандеровский лозунг "Режь поляков!"
Последние материалы
"После Славянска забираем Одессу, Харьков и Николаев" — военные
Байден ведёт США к гибели
Экономист Дудчак: Индии выгодно игнорировать США и покупать у России нефть
Военный эксперт рассказал об "иконе святого Гитлера" в Мариуполе
СКР допрашивает более 200 украинских офицеров, вышедших с "Азовстали"
Пушков: у Зеленского и Леди Гаги в её платье из сырого мяса есть что-то общее
Евсеев: Польша отдала все свои танки Украине — ей нечем воевать с Россией
Фрадков: "Промсвязьбанк начал работать в ЛНР и ДНР"
Мэру Киева Кличко предоставили почётное гражданство Варшавы
Песков прокомментировал прогноз Делимханова о сроках окончания спецоперации
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников