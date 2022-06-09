Сотрудник "Альтернативы": просящие милостыню — часто не бездомные попрошайки

Большинство умоляющих подать милостыню бабушек к перехода, матерей с младенцами на руках или нищего непонятного пола и внешности только выглядят беззащитно, а на самом деле просто зарабатывают таким образом, причём часто, увы, не по своему желанию. Об этом рассказал член организации "Альтернатива" Алексей Никитин в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Эксперт утверждает, что даже если сердобольный прохожий дал попрошайке не денег, а купил ему еды, совсем не факт, что таким образом он сделал доброе дело и помог обездоленному.

"С едой все тоже не так просто. Нищий и "голодный" может продать продукты в те же магазины, где вы их ему купили (такие случаи уже зафиксированы!). Даже в приютах для бездомных люди припрятывают еду, которую им там выдавали, чтобы потом обменять её на деньги и выпить. Это я знаю точно", — рассказал Никитин.

По этой причине эксперт посоветовал не покупать попрошайкам еду самостоятельно, а направлять их в специальные места или заведения, где им помогут и гарантированно накормят. Можно даже не объяснять на пальцах, как добраться до таких мест, а носить с собой пару заранее распечатанных адресов, которые при случае можно отдать голодающим на улице — если, конечно, это действительно голодающие.

Если же человек просит купить ему билет до дома, на который бедолаге, по его словам, не хватает денег, сделать это нужно обязательно не за наличные, а по карте. Если "безбилетник" решит сдать купленный ему билет, деньги вернутся на карту, а не осядут в кармане у попрошайки.

Никитин уточнил, что людей часто держат практически "в рабстве", заставляя выпрашивать милостыню. Часто в такой незавидной роли оказываются граждане из ближнего зарубежья и провинции, которым удаётся зарабатывать на улице около 15-20 тысяч рублей в день, которые он полностью вынужден отдавать своему "боссу".