Россиян предупредили об опасности сайтов знакомств

Какие схемы используют мошенники на сайтах знакомств и как себя от них обезопасить, рассказал исполнительный директор сервиса знакомств "Мамба" Ярослав Сергеев. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, все, что актуально для социальных сетей, сохраняет значение и для сайтов знакомств — жулики ведут себя более-менее одинаково везде. Практика показывает, что самый частый тип мошенников — это обычные попрошайки.

"Попрошайки составляют порядка 80% всех мошенничеств. У них фейковые профайлы с ненастоящими фотографиями. Чаще всего это женщины, которые попрошайничают у мужчин, реже бывает наоборот. Никаких сложных моделей манипуляции они не используют, чаще всего просто рассказывают какую-нибудь слезливую историю", — уточнил Ярослав Сергеев.

После этого следует предложение перевести деньги на карту или на телефон, чаще всего подобные просьбы следуют уже в первых сообщениях.