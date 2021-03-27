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Происшествия » Парад мошенников

Какие схемы используют мошенники на сайтах знакомств и как себя от них обезопасить, рассказал исполнительный директор сервиса знакомств "Мамба" Ярослав Сергеев. Об этом сообщает РИА "Новости".

Россиян предупредили об опасности сайтов знакомств

По его словам, все, что актуально для социальных сетей, сохраняет значение и для сайтов знакомств — жулики ведут себя более-менее одинаково везде. Практика показывает, что самый частый тип мошенников — это обычные попрошайки.

"Попрошайки составляют порядка 80% всех мошенничеств. У них фейковые профайлы с ненастоящими фотографиями. Чаще всего это женщины, которые попрошайничают у мужчин, реже бывает наоборот. Никаких сложных моделей манипуляции они не используют, чаще всего просто рассказывают какую-нибудь слезливую историю", — уточнил Ярослав Сергеев.

После этого следует предложение перевести деньги на карту или на телефон, чаще всего подобные просьбы следуют уже в первых сообщениях.

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Автор: Алексей Корнеев
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