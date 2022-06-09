Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о проблемах со здоровьем генсека НАТО Йенса Столтенберга. Журналистка призналась, что она поспособствовала его недугу.
Генеральный секретарь Североатлантического альянса занемог.
"У генсека НАТО диагностирован опоясывающий лишай, он проведет переговоры с Германией и Румынией дистанционно, передают западные агентства", — написала телеведущая.
Симоньян уверена, что именно её недобрый взгляд привёл к таким негативным последствиям для представителя НАТО.
"Это мой черный глаз", — заявила журналистка.
Ранее Симоньян рассказала, что в московских гостиных вслух читают комментарии Дмитрия Медведева, которые тоже иногда выглядят как проклятия.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.