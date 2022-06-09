Симоньян призналась, что сглазила генсека НАТО: "Опоясывающий лишай"

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала о проблемах со здоровьем генсека НАТО Йенса Столтенберга. Журналистка призналась, что она поспособствовала его недугу.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса занемог.

"У генсека НАТО диагностирован опоясывающий лишай, он проведет переговоры с Германией и Румынией дистанционно, передают западные агентства", — написала телеведущая.

Симоньян уверена, что именно её недобрый взгляд привёл к таким негативным последствиям для представителя НАТО.

"Это мой черный глаз", — заявила журналистка.

Ранее Симоньян рассказала, что в московских гостиных вслух читают комментарии Дмитрия Медведева, которые тоже иногда выглядят как проклятия.