Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в своих социальных сетях, что в московских гостиных вслух читают сообщения Медведева.
С начала специальной военной операции России (СВО РФ) на Украине Дмитрий Медведев ежедневно комментирует ситуацию в мире. Его высказывания нередко создают резонанс не только в России, но и в мире. Так, пост экс-президента про "ублюдков и выродков" негативно восприняли власти Италии, однако сам Медведев не называл никаких имён.
"В московских гостиных вслух читают Дмитрия Медведева", — написала Симоньян.
Подписчики Симоньян поддержали Медведева в комментариях, написав, что "он им всем покажет", "настоящий патриот России" и т. д.
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