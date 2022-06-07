Симоньян заявила, что в московских гостиных вслух читают комментарии Медведева

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в своих социальных сетях, что в московских гостиных вслух читают сообщения Медведева.

С начала специальной военной операции России (СВО РФ) на Украине Дмитрий Медведев ежедневно комментирует ситуацию в мире. Его высказывания нередко создают резонанс не только в России, но и в мире. Так, пост экс-президента про "ублюдков и выродков" негативно восприняли власти Италии, однако сам Медведев не называл никаких имён.

"В московских гостиных вслух читают Дмитрия Медведева", — написала Симоньян.

Подписчики Симоньян поддержали Медведева в комментариях, написав, что "он им всем покажет", "настоящий патриот России" и т. д.