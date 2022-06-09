"Одноклассники" организовали премьеру сериала в честь дня рождения Петра I

Соцсеть "Одноклассники" в честь 350-летия со дня рождения Петра I эксклюзивно представила новый комедийный исторический скетч-сериал.

В сериале путешествие российского императора в Европу пересказано на современный лад: Пётр I ведёт видеоблог "Распаковка", строит маршрут поездки через сервис онлайн-карт, переписывается с Лефортом и Головиным в мессенджерах и даже создаёт фейковый профайл в соцсетях, чтобы в Европе его никто не узнал.

Роль Петра I сыграл народный артист России Филипп Киркоров.

"Уже много лет за мной закрепился образ и бренд "Пётр I", поэтому традиционно во многих проектах с успехом играю первого императора Всероссийского", — поделился король российской поп-сцены.

В "Одноклассниках" рассказали, что за производство проекта отвечали студия "Базелевс" и продюсерская компания Magic Production.

Серии исторического скетчкома про Петра I доступны для просмотра эксклюзивно в официальной группе студии "Базелевс".