Соцсеть "Одноклассники" в честь 350-летия со дня рождения Петра I эксклюзивно представила новый комедийный исторический скетч-сериал.
В сериале путешествие российского императора в Европу пересказано на современный лад: Пётр I ведёт видеоблог "Распаковка", строит маршрут поездки через сервис онлайн-карт, переписывается с Лефортом и Головиным в мессенджерах и даже создаёт фейковый профайл в соцсетях, чтобы в Европе его никто не узнал.
Роль Петра I сыграл народный артист России Филипп Киркоров.
"Уже много лет за мной закрепился образ и бренд "Пётр I", поэтому традиционно во многих проектах с успехом играю первого императора Всероссийского", — поделился король российской поп-сцены.
В "Одноклассниках" рассказали, что за производство проекта отвечали студия "Базелевс" и продюсерская компания Magic Production.
Серии исторического скетчкома про Петра I доступны для просмотра эксклюзивно в официальной группе студии "Базелевс".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
В результате столкновений с союзными войсками России и Народной милиции в рядах украинской армии зафиксировано резкое падение численности профессиональных военнослужащих.