Певец Филипп Киркоров исполнил роль российского императора Петра I в комедийном сериале, снятом в формате скринлайф. Об этом сообщает кинокомпания Bazelevs.
В ней отметили, что кинопроект приурочен к 350-летию со дня рождения правителя.
"Филипп Киркоров умеет в постиронию. К 350-летию со дня рождения Петра I пофантазировали, как могло бы выглядеть легендарное "окно в Европу", если бы в то время существовали компьютеры и соцсети", — говорится в сообщении.
В новом сериале показано, как главный герой путешествует по Европе и при этом ведёт свой блог, общается в рабочем чате, активно пользуется онлайн-сервисами.
Скринлайф — киноформат, где все события происходят на экране компьютера или другого гаджета. Он предполагает, что зритель видит рабочий стол компьютера и все действия, которые на нём совершает герой.
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