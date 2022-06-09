Филипп Киркоров сыграл Петра I в скринлайф-комедии

Певец Филипп Киркоров исполнил роль российского императора Петра I в комедийном сериале, снятом в формате скринлайф. Об этом сообщает кинокомпания Bazelevs.

В ней отметили, что кинопроект приурочен к 350-летию со дня рождения правителя.

"Филипп Киркоров умеет в постиронию. К 350-летию со дня рождения Петра I пофантазировали, как могло бы выглядеть легендарное "окно в Европу", если бы в то время существовали компьютеры и соцсети", — говорится в сообщении.

В новом сериале показано, как главный герой путешествует по Европе и при этом ведёт свой блог, общается в рабочем чате, активно пользуется онлайн-сервисами.

Скринлайф — киноформат, где все события происходят на экране компьютера или другого гаджета. Он предполагает, что зритель видит рабочий стол компьютера и все действия, которые на нём совершает герой.