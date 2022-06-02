После неудачной сдачи ЕГЭ родители должны дать ребёнку отдохнуть, а не проводить анализ ситуации. Такой совет в беседе с Москвой 24 дала психолог Екатерина Чапчикова.
"Не стоит сразу начинать анализировать ситуацию и принимать какие-то решения. Это можно будет сделать позже, а по окончании экзамена лучше предложить ребёнку отдохнуть", — сказала специалист.
Она объяснила, что выпускник долго готовился к сдаче экзамена и пережил стресс, поэтому он заслужил отдых вне зависимости от результата ЕГЭ.
Чапчикова подчеркнула, что после экзамена важно спокойно поговорить с ребёнком и показать ему свою любовь.
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