Психолог посоветовала отдохнуть после неудачи на ЕГЭ

После неудачной сдачи ЕГЭ родители должны дать ребёнку отдохнуть, а не проводить анализ ситуации. Такой совет в беседе с Москвой 24 дала психолог Екатерина Чапчикова.

"Не стоит сразу начинать анализировать ситуацию и принимать какие-то решения. Это можно будет сделать позже, а по окончании экзамена лучше предложить ребёнку отдохнуть", — сказала специалист.

Она объяснила, что выпускник долго готовился к сдаче экзамена и пережил стресс, поэтому он заслужил отдых вне зависимости от результата ЕГЭ.

Чапчикова подчеркнула, что после экзамена важно спокойно поговорить с ребёнком и показать ему свою любовь.