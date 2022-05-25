На магазинах столицы Чехии — Праги начали вешать таблички "Украинцам вход воспрещён".
Продавцы и управляющие говорят, что им надоели постоянные кражи и ужасное поведение беженцев с Киева.
Напомним, в Европе уже не рады гостям с Незалежной. Сбежавшие из родной страны жители Украины ведут себя по хамски, ругаются на улицах, дерутся, воруют в бутиках и супермаркетах.
В ФРГ, Польше, Болгарии, Швейцарии и Чехии уже отменили бесплатный проезд для украинцев, оставив только льготный проезд.
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