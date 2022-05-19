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Автор Максим Александров

Лоза предложил задействовать пленных бойцов ВСУ в восстановлении Мариуполя

Общество

Сдавшихся в плен бойцов ВСУ стоило бы направить на восстановительные работы разрушенных в ходе боевых действий городов и посёлков Украины. Такое мнение высказал певец, композитор и блогер Юрий Лоза.

Лоза предложил задействовать пленных бойцов ВСУ в восстановлении Мариуполя

Он задал в своих соцсетях вопрос: чем будут заниматься сдавшиеся украинские солдаты? И сам же предложил ответ на него.

Лоза считает, что менять украинских военных не на кого, так как, судя по видеороликам противника, они тоже не особо брали в плен россиян.

"Может, действительно стоит задействовать их в восстановлении того же Мариуполя? Не всех, конечно, особо оголтелых надо судить по законам военного времени", — предложил музыкант.

Он заметил, что среди всушников точно могут быть сапёры, строители, дорожники, электрики или сантехники, которым можно найти применение. И в связи с этим вспомнил, как поступали с пленными после Великой Отечественной войны в СССР.

"Немцы после 45-го неплохо поработали на стройках Союза — и никто нас за это не упрекал. Мне кажется, логика тут железная: сам ломал — сам и ремонтируй!", — заключил Лоза.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Наталия Красовская
Темы всу россия украина юрий лоза
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