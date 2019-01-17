Мойщица посуды из Майами выиграла иск на 20 миллионов

Мойщица посуды Мари Жан Пьер, работавшая в одном из отелей сети Hilton в Майами, была уволена за несоблюдение производственного графика. Являясь последовательницей одной из протестантских церквей, Мари отказывалась выходить на работу по воскресеньям по религиозным мотивам.

Поскольку работодатель не учитывал убеждений Мари, ей приходилось меняться сменами с коллегами. Но руководство отеля настаивало, чтоб сотрудница приходила в назначенное время сама. После очередной неявки на работу в воскресенье Мари оказалась уволена.

Суд присяжных признал увольнение незаконным и постановил выплатить Мари компенсацию в размере 21,5 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBS.

Фактическая сумма выплаты будет намного меньше. Согласно законодательству штату Флорида, ограничивающему предельные суммы выплат по подобным искам, отель должен компенсировать бывшей сотруднице 36 тысяч долларов в счет задолженности по зарплате и 500 тысяч в качестве компенсации морального вреда.

Руководств отеля намерено обжаловать решение суда.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в наступившем году в российских компаниях ожидаются массовые увольнения сотрудников. А по мнению главы счетной палаты Алексея Кудрина, в ближайшую пятилетку количество рабочих мест в России сократится на 30%.

Источник фото: Wikimedia. org

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