Захарова оценила просьбу жены Медведчука к Британии

Глава МИД Мария Захарова высказалась по поводу предложения супруги Виктора Медведчука обменять захваченного оппозиционера на пленных граждан Великобритании.

В МИД России надеются, что представители Великобритании отреагируют на просьбу жены украинского оппозиционера, лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, Оксаны Марченко.

В своём Telegram-канале дипломат уверена, что посетивший Киев Борис Джонсон должен быть осведомлён об участи граждан Британии и не станет временить с ответом.

"А [глава МИД Британии] Лиз Трасс расскажет, что британцы там [на Украине] в принципе делали", — написала Захарова.

Ранее Марченко обратилась к родственникам попавших в российских плен британцев с просьбой повлиять на руководство Британии и обменять наёмников на её арестованного супруга.