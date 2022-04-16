Глава МИД Мария Захарова высказалась по поводу предложения супруги Виктора Медведчука обменять захваченного оппозиционера на пленных граждан Великобритании.
В МИД России надеются, что представители Великобритании отреагируют на просьбу жены украинского оппозиционера, лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука, Оксаны Марченко.
В своём Telegram-канале дипломат уверена, что посетивший Киев Борис Джонсон должен быть осведомлён об участи граждан Британии и не станет временить с ответом.
"А [глава МИД Британии] Лиз Трасс расскажет, что британцы там [на Украине] в принципе делали", — написала Захарова.
Ранее Марченко обратилась к родственникам попавших в российских плен британцев с просьбой повлиять на руководство Британии и обменять наёмников на её арестованного супруга.
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