Супруга опального, а сейчас и пленённого украинского политика, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в российских плен британцев.
От них она потребовала надавить на премьер-министра Бориса Джонсона, чтобы он смог повлиять на процесс обмена пленными — наёмников на её мужа. В частности, она призвала родственников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, которые действовали в морской пехоте ВСУ в Мариуполе.
Ранее жена Медведчука говорила о том, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган может оказать воздействие и освободить оппозиционного политика.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Киев с декабря 2021 года начал готовиться к столкновению с российской армией.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью BBC, что Киев с декабря 2021 года начал готовиться к столкновению с российской армией.