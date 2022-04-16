Жена Медведчука обратилась к родственникам пленных британцев

Супруга опального, а сейчас и пленённого украинского политика, главы политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам попавших в российских плен британцев.

От них она потребовала надавить на премьер-министра Бориса Джонсона, чтобы он смог повлиять на процесс обмена пленными — наёмников на её мужа. В частности, она призвала родственников Эйдена Эслина и Шона Пиннера, которые действовали в морской пехоте ВСУ в Мариуполе.

Ранее жена Медведчука говорила о том, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган может оказать воздействие и освободить оппозиционного политика.