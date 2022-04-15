Встреча с Марин Ле Пен закончилась скандалом из-за фото с Путиным

Кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен пытались скомпрометировать фото с Владимиром Путиным. Активистку выволокли за ноги из-за снимка с президентом РФ.

На пресс-конференции Марин Ле Пен женщина подняла над головой фото, на котором кандидат в президенты Франции сфотографирована в компании с Владимиром Путины. Снимок был вырезан в форме сердечка.

Охранники быстро среагировали, повалили активистку на пол и утащили вон из помещения, волоча женщину за ноги.

Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отказалась называть геноцидом спецоперацию на Украине. Она отметила, что этот термин не отражает реальные события.