Кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен пытались скомпрометировать фото с Владимиром Путиным. Активистку выволокли за ноги из-за снимка с президентом РФ.
На пресс-конференции Марин Ле Пен женщина подняла над головой фото, на котором кандидат в президенты Франции сфотографирована в компании с Владимиром Путины. Снимок был вырезан в форме сердечка.
Охранники быстро среагировали, повалили активистку на пол и утащили вон из помещения, волоча женщину за ноги.
Ранее кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отказалась называть геноцидом спецоперацию на Украине. Она отметила, что этот термин не отражает реальные события.
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