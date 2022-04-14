EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Марин Ле Пен отказалась называть происходящее на Украине геноцидом

Мир

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отказалась называть геноцидом события на Украине. По её словам, этот термин не отражает реальные события.

Марин Ле Пен отказалась называть происходящее на Украине геноцидом

В интервью каналу France 2 политик прокомментировала реакцию главы Украины Владимира Зеленского на отказ Франции рассматривать российскую спецоперацию в качестве геноцида. Ле Пен заявила, что понимает позицию украинского лидера, который болезненно воспринял такой подход.

"Геноцид — юридически чрезвычайно чёткое определение. Оно не соответствует известным сейчас фактам", — сказала лидер крайне правой партии "Национальное объединение".

Ранее действующий лидер Франции Эмманюэль Макрон также сообщил, что не может назвать спецоперацию РФ на Украине "геноцидом", как это сделал американский президент Джо Байден. Он отметил, что в текущей напряжённой ситуации нужно сохранять осторожность, употребляя подобные термины.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы франция марин ле пен эммануэль макрон владимир зеленский
Sberbank
Новости
Клиенты Яндекс.Еды подали в суд из-за утечки данных
Эксперт по здоровью: качество зрения улучшат черника и рыба
Вассерман: задача Запада грабить, а не спонсировать Украину
Зеленский пригрозил РФ исчезновением с мировой арены навсегда
Лавров: Киев подталкивали к силовому решению в Донбассе
В России резко растёт спрос на алкогольные напитки
Медведев: если Финляндия и Швеция войдут в НАТО, то границы придётся укреплять
МИД Польши: Дуда ездил на Украину, чтобы узнать, какое оружие нужно Киеву
В МИД Индии рассказали о нарушении прав человека в США
На Новодевичьем кладбище проходят поминки по Жириновскому
Популярное
Мир. Новости мира
Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США

В Конгрессе США наметился разлад в вопросе оборонного бюджета

Решение Байдена списать ядерную крылатую ракету вызвало раскол в Конгрессе США
Стрелков заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной
Мир. Новости мира
Стрелков заявил о невозможности заключения мирного договора России с Украиной
Мир. Новости мира
В репортаже CNN случайно показали морпехов ВМС США на Украине
Политика. Новости и аналитика
Офицер НАТО из Мариуполя просит о пощаде через маму
Ирина Шлионская Клонировать человека можно, но ни к чему хорошему это не приведёт Ирина Шлионская Любовь Степушова В Мариуполе на День Победы надо провести "парад побеждённых" Любовь Степушова Игорь Буккер После спецоперации на Украине мир ожидает волна терроризма Игорь Буккер
Силовые структуры
Минобороны: Российский военный корабль серьезно поврежден взрывом
Мир. Новости мира
Bloomberg: требование Путина платить за газ рублями нарушит санкции ЕС против РФ
Политолог: насчёт "звёзд" иллюзий не было. Удивил только Басков
Общество
Политолог: насчёт "звёзд" иллюзий не было. Удивил только Басков
Последние материалы
На Новодевичьем кладбище проходят поминки по Жириновскому
Симоньян о предложении Зеленского обменять Медведчука на пленных: "Надо брать"
"Крым 24" запустил программы специально для освобождённых областей Украины
Власти Фиджи конфисковали яхту Сулеймана Керимова
Марин Ле Пен отказалась называть происходящее на Украине геноцидом
Трамп поддержал Байдена в заявлении о "геноциде на Украине"
Премьер Саксонии Кречмер выступил против поставок тяжёлых вооружений Украине
МИД РФ сообщил о санкциях против членов Конгресса США
Штаб теробороны ДНР: в плен сдались 1350 морпехов ВСУ в Мариуполе
Матвиенко потребовала заместить импорт гвоздей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников