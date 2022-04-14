Марин Ле Пен отказалась называть происходящее на Украине геноцидом

Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен отказалась называть геноцидом события на Украине. По её словам, этот термин не отражает реальные события.

В интервью каналу France 2 политик прокомментировала реакцию главы Украины Владимира Зеленского на отказ Франции рассматривать российскую спецоперацию в качестве геноцида. Ле Пен заявила, что понимает позицию украинского лидера, который болезненно воспринял такой подход.

"Геноцид — юридически чрезвычайно чёткое определение. Оно не соответствует известным сейчас фактам", — сказала лидер крайне правой партии "Национальное объединение".

Ранее действующий лидер Франции Эмманюэль Макрон также сообщил, что не может назвать спецоперацию РФ на Украине "геноцидом", как это сделал американский президент Джо Байден. Он отметил, что в текущей напряжённой ситуации нужно сохранять осторожность, употребляя подобные термины.