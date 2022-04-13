Макрон отказался называть спецоперацию РФ на Украине "геноцидом"

Глава французского государства Эммануэль Макрон заявил, что не может назвать спецоперацию России на Украине "геноцидом", как это делают Соединенные Штаты Америки.

"Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа (россияне и украинцы, — Прим. Ред.) — братья", — заявил Макрон в эфире France 2.

Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в совершении "геноцида" на Украине в попытке оправдать рекордную за 40 лет инфляцию в собственной стране.