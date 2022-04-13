Глава французского государства Эммануэль Макрон заявил, что не может назвать спецоперацию России на Украине "геноцидом", как это делают Соединенные Штаты Америки.
"Я буду осторожен с такими терминами сегодня, потому что эти два народа (россияне и украинцы, — Прим. Ред.) — братья", — заявил Макрон в эфире France 2.
Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию в совершении "геноцида" на Украине в попытке оправдать рекордную за 40 лет инфляцию в собственной стране.
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