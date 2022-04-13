Президент США Джо Байден обвинил Россию в совершении "геноцида" на Украине в попытке оправдать рекордную за 40 лет инфляцию в собственной стране.
Выступая в штате Айова, где расположена фабрика по производству биоэтанола из кукурузы, он призвал использовать этот этанол для "снижения цен на газ", в росте которых обвинил Россию и лично её президента.
"Ваш семейный бюджет не должен зависеть от того, объявляет ли диктатор войну и совершает ли геноцид за полмира от вас, — сказал Байден. — Я делаю все, что в моих силах, чтобы снизить цену и решить проблему повышения цен Путина”.
Это первое официально зарегистрированное использование Байденом слова "геноцид" для описания конфликта на Украине.
Позже советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан попытался смягчить слова Байдена, заявив журналистам, что существует процесс определения того, что составляет геноцид, и что США "еще не видели, чтобы уровень систематического лишения жизни украинского народа поднялся до уровня геноцида”, хотя это "то, что мы будем продолжать отслеживать.”
Президент США усилил свою риторику в отношении России, поскольку экономические новости в стране стали более мрачными:
Обвиняя во всем этом решение России ввести войска в Украину, Белый дом, как сообщается, отправляет Киеву ещё оружия на сумму в $750 млн.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Морские пехотинцы ВСУ добровольно приняли участие в совместной операции НМ ДНР по эвакуации донбасского офицера