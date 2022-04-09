Граждане России не простят Макаревича за публичные оскорбления

Солист группы "Машина времени" Андрей Макаревич накануне обрушился с оскорблениями на россиян. Музыкант не сможет выпросить прощения за свои слова у граждан России, уверен певец Прохор Шаляпин.

Андрей Макаревич резко прокомментировал слова россиян о тех звёздах эстрады и телевидения, которые приняли решение покинуть родину после начала спецоперации ВС РФ в Донбассе. Поднявшуюся вокруг отъезда медиаличностей шумиху артист назвал "тявканьем".

Слова Макаревича о россиянах, которые считают "эмигрировавших знаменитостей" трусами и предателями, можно понять, сказал Прохор Шаляпин, ведь лидер "Машины времени" и сам уехал в Израиль. В интервью порталу Teleprogramma.pro певец посетовал, что подобная "самопровозглашённая интеллигенция" забыла, что её безбедная жизнь оплачена обычными людьми.

Былая вседозволенность развратила этих людей. После бегства они потеряли право принадлежать к русской культуре или к искусству, отметил Шаляпин. Исполнитель уверен, в истории страны не останется доброй памяти об этих людях, скоро все позабудут их фамилии.

"Государство, может и простит, а вот народ — никогда", — резюмировал певец.