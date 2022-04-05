В Костроме задержали мужчину, разрушившего инсталляцию в виде буквы Z

В Костроме силовики задержали мужчину, который сломал конструкцию в форме буквы Z. Сообщалось, что эту инсталляцию установили в поддержку военной спецоперации России по принуждению к миру в Донбассе и на Украине.

"Сотрудники полиции задержали подозреваемого в повреждении инсталляции в виде буквы Z, установленной в центре города в поддержку специальной военной операции Российской Федерации на Украине", — написали на официальном сайте УМВД РФ по Костромской области.

По информации правоохранителей, мужчина является 51-летним москвичом. Как заявили в пресс-службе министерства, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Также представители УМВД отметили, что хулигана доставили в отделение.

Ранее власти Костромы призвали найти злоумышленника, который разрушил конструкцию в виде знака Z. Чиновники рассказывали, что её сделали из пластика и металла.