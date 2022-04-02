Садальский рассказал, от чего умерла звезда "Чародеев" Александра Яковлева

Одна из самых красивых актрис отечественного кинематографа Александра Яковлева скончалась на 65 году жизни. Станислав Садальский рассекретил причину смерти звезды "Экипажа" и "Чародеев".

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отметил, что Яковлева сама рассказывала о своём онкологическом заболевании. Она страдала раком молочной железы.

"Медики утверждали, что злокачественная опухоль в организме Яковлевой дала метастазы, проникшие и в мозг, поэтому никаких положительных прогнозов давать не решались", — написал Садальский в своём Telegram-канале "Стас уполномочен заявить".

Актриса до последнего боролась с неизлечимым недугом. В какой-тот момент врачам удалось остановить рост опухоли, но болезнь оказалась сильнее.

Зрители помнят и любят актрису по таким шедеврам отечественного кинематографа, как "Экипаж" и "Чародеи". В 90-х годах актриса ушла из кино и устроилась работать в РЖД.