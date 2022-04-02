Евгений Петросян показал необычную классификацию президентов. В отдельные категории попал Владимир Путин, Джозеф Байден и Владимир Зеленский.
Евгений Петросян опубликовал в своём микроблоге мем про лидеров России, США и Украины.
"Президенты делятся на три типа", — гласит мем, которым поделился народный артист России.
Под фото с Путиным написано: "От бога", фото с Байденом сопровождала надпись: "Убогий", а снимок Зеленского в бронежилете и каске был подписан словами: "Не дай бог".
Ранее супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова назвала идиотским хештег "Мне стыдно". Она пожаловалась на сотни сообщений от интернет-пользователей, которые желали ей смерти.
"Изучайте историю, включайте мозги", — посоветовала супруга юмориста.
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Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.
Рано утром два украинских Ми-24 атаковали РФ, нанеся ракетные удары по нефтебазе в Белгороде. Как они смогли долететь и почему их не сбили, ответили военные.