Петросян поделился остротой про Путина, Зеленского и Байдена

Евгений Петросян показал необычную классификацию президентов. В отдельные категории попал Владимир Путин, Джозеф Байден и Владимир Зеленский.

Евгений Петросян опубликовал в своём микроблоге мем про лидеров России, США и Украины.

"Президенты делятся на три типа", — гласит мем, которым поделился народный артист России.

Под фото с Путиным написано: "От бога", фото с Байденом сопровождала надпись: "Убогий", а снимок Зеленского в бронежилете и каске был подписан словами: "Не дай бог".

Ранее супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова назвала идиотским хештег "Мне стыдно". Она пожаловалась на сотни сообщений от интернет-пользователей, которые желали ей смерти.

"Изучайте историю, включайте мозги", — посоветовала супруга юмориста.