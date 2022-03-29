Как проверить купюру на подлинность без применения специальных приборов, объяснила специалист по фальшивым деньгам Татьяна Давидис.
Специалист в области подлинности денежных купюр рекомендует внимательно рассмотреть банкноту и проверить на ней водяные знаки, защитную нить, тиснение и цветопеременные признаки.
Она советует рассмотреть денежный знак на на просвет и обратить внимание на водяные знаки, которые трудно подделать.
Защитную нить в виде вставок с фольгой научились подделывать: её вырезают из "дождика" и вклеивают в купюру.
"Защитная нить должна образовывать единую полосу на просвет. С этим, особенно при подделках низкого качества, есть проблемы", — цитирует слова Давидис URA.RU.
Немаловажным элементом банкноты является тиснение.
"Применяются особые технологии печати, которые оставляют рельеф. Чаще всего при подделках он может не совпадать с натуральным текстом, а должен четко соответствовать буквам", — подчеркнула эксперт.
Давидис объяснила, что иногда фальшивомонетчикам удаётся обмануть банкоматы, но аппараты работают только на приём, получить ненастоящие купюры из них почти невозможно.
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