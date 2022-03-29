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Автор Елена Былкина

Эксперт объяснила, как распознать фальшивые купюры

Общество

Как проверить купюру на подлинность без применения специальных приборов, объяснила специалист по фальшивым деньгам Татьяна Давидис.

Эксперт объяснила, как распознать фальшивые купюры

Специалист в области подлинности денежных купюр рекомендует внимательно рассмотреть банкноту и проверить на ней водяные знаки, защитную нить, тиснение и цветопеременные признаки.

Она советует рассмотреть денежный знак на на просвет и обратить внимание на водяные знаки, которые трудно подделать.

Защитную нить в виде вставок с фольгой научились подделывать: её вырезают из "дождика" и вклеивают в купюру.

"Защитная нить должна образовывать единую полосу на просвет. С этим, особенно при подделках низкого качества, есть проблемы", — цитирует слова Давидис URA.RU.

Немаловажным элементом банкноты является тиснение.

"Применяются особые технологии печати, которые оставляют рельеф. Чаще всего при подделках он может не совпадать с натуральным текстом, а должен четко соответствовать буквам", — подчеркнула эксперт.

Давидис объяснила, что иногда фальшивомонетчикам удаётся обмануть банкоматы, но аппараты работают только на приём, получить ненастоящие купюры из них почти невозможно.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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