Эксперт объяснила, как распознать фальшивые купюры

Как проверить купюру на подлинность без применения специальных приборов, объяснила специалист по фальшивым деньгам Татьяна Давидис.

Специалист в области подлинности денежных купюр рекомендует внимательно рассмотреть банкноту и проверить на ней водяные знаки, защитную нить, тиснение и цветопеременные признаки.

Она советует рассмотреть денежный знак на на просвет и обратить внимание на водяные знаки, которые трудно подделать.

Защитную нить в виде вставок с фольгой научились подделывать: её вырезают из "дождика" и вклеивают в купюру.

"Защитная нить должна образовывать единую полосу на просвет. С этим, особенно при подделках низкого качества, есть проблемы", — цитирует слова Давидис URA.RU.

Немаловажным элементом банкноты является тиснение.

"Применяются особые технологии печати, которые оставляют рельеф. Чаще всего при подделках он может не совпадать с натуральным текстом, а должен четко соответствовать буквам", — подчеркнула эксперт.

Давидис объяснила, что иногда фальшивомонетчикам удаётся обмануть банкоматы, но аппараты работают только на приём, получить ненастоящие купюры из них почти невозможно.