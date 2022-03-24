Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал про угрозы в свой адрес

Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что неизвестные пытались угрожать ему: журналист нашел у своей двери свиную голову в парике и наклейку с антисемитским термином "Judensau".

«Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?» — написал журналист в своем Telegram-канале.

Напомним, что в начале марта совет директоров "Эха Москвы" принял решение ликвидировать радиоканал и сайт. Роскомнадзор ранее пригрозил "Эху" и нескольким другим СМИ блокировкой из-за ложного освещения российской военной спецоперации на Украине.