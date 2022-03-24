Экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов рассказал, что неизвестные пытались угрожать ему: журналист нашел у своей двери свиную голову в парике и наклейку с антисемитским термином "Judensau".
«Они решили запугать меня и мою семью? Меня, которого дудаевские боевики водили на расстрел?» — написал журналист в своем Telegram-канале.
Напомним, что в начале марта совет директоров "Эха Москвы" принял решение ликвидировать радиоканал и сайт. Роскомнадзор ранее пригрозил "Эху" и нескольким другим СМИ блокировкой из-за ложного освещения российской военной спецоперации на Украине.
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В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.
В Чехии растёт популярность буквы Z как символа общеславянской борьбы против нацистской Украины. В МВД пока не знают, что с этим делать.