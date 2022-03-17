Лобода доказала, что не отказалась от гражданства Украины

Украинская певица Светлана Лобода ответила на слухи о том, что она отказалась от украинского паспорта.

Певица опубликовала ролик с заголовками СМИ о её гражданстве и объяснила, что ей некогда было "отвечать на всякую х***.

Артистка поведала, что занимается эвакуацией своих сограждан и доставляет нуждающимся гуманитарную помощь. Она заявила, что её помощникам удалось вывести из страны 90 семей.

"Я делаю все, что в моих силах, чтобы помогать каждую минуту, каждому человеку, которого еще можно спасти. И я буду делать это, пока хватит моих сил", — цитирует слова Лободы "Рамблер".

Исполнительница хита "Твои глаза" заверила, что не меняла гражданство и показала свой украинский паспорт.

"У меня одно гражданство. Было, есть и будет. И оно украинское", — объяснила звезда.

Ранее музыкальный продюсер Кирилл Чибисов рассказал, что Лобода стала гражданкой Мальты.

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