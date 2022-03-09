Россиянам советуют пользоваться Яндекс.Браузером

Минцифры РФ объяснила, чем "Яндекс.Браузер" поможет россиянам в условиях атак на интернет-сайты.

Как сообщает ТАСС, обратить внимание на Яндекс. Браузер рекомендуется, чтобы не потерять доступ ко всем сайтам и онлайн-сервисам, в том числе к порталу госуслуг.

"Чтобы иметь доступ ко всем сайтам и нужным онлайн-сервисам, в том числе к "Госуслугам", рекомендуем установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат. Сейчас такая функциональность есть, например у "Яндекс.Браузера" или "Атом", — говорится в рассылках на портале госуслуг.

Ранее Ксения Собчак высказала опасения по поводу будущего российского интернета.

Журналистка пообщалась с друзьями-айтишниками и объяснила, что существует угроза, что в РФ станет медленно работать интернет, потому что быстрый магистральный отключается.

Автор законопроекта об автономном рунете, замглавы комитета по безопасности Андрей Луговой отметил, что США не хотят лишать РФ интернета, так как заинтересованы в работе "информационного оружия".

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