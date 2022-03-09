На Украине рассказали о создании первой в мире IT-армии

Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков сообщил о группировке хакеров по всему миру, которые атакуют российские и связанные с нашей страной сайты. По словам политика, он и его помощники координируют IT-армию через Telegram-канал, в котором состоят свыше 300 000 участников.

"Мы первые в мире, кто ввёл эти новые приёмы ведения войны. И это мощно, но в то же время просто", — сказал Борняков в интервью Politico.

По словам украинского замминистра, Министерство цифровой информации создали в 2019 году из-за событий 2014 года. Чтобы противостоять российским кибератакам и получить независимость от Москвы в сфере технологий, Киев привлёк иностранных специалистов, рассказал политик. Также он подчеркнул, что IT-армия Украины работает и в условиях военной спецоперации РФ по принуждению к миру.

Ранее хакеры атаковали сайты ФАН и Медиагруппы "Патриот". Известно, что страницы данных СМИ подверглись DDoS-атаке.

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