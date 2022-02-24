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Автор Елена Былкина

Симоньян о ситуации на Украине: "Реально болит сердце. Господи, помоги!"

Общество

Главный редактор RT Маргарита Симоньян призвала не беспокоиться об экономических проблемах, а волноваться за жизни людей.

Симоньян о ситуации на Украине: "Реально болит сердце. Господи, помоги!"

Журналистка уверила, что её не испугал запрет на шопинг в Милане.

"Я не переживаю насчёт санкций, изоляции, запретов и курса доллара. И без айфонов жили, и без Парижей обойдёмся, если надо. Дико рассуждать о подобном, когда решается судьба народа и будущее мира — в обоих смыслах слова "мир"", — написала телеведущая в своём Instagram-аккаунте.

Сердце телеведущей, по её признанию, болит за людей, жизнь которых поставлена под угрозу.

"Я переживаю о том, чтобы в процессе денацификации не гибли мирные люди, которые вообще ни при чём. Вот из-за этого реально болит сердце. Господи, помоги!" — выразила свою позицию Симоньян в своём микроблоге.

Подписчики журналистки поделились своим мнением на этот счёт.

"Правда на нашей стороне и Господь с нами!";

"Всё верно сказано, люди важнее, чем их санкции, помоги";

"Тот поток лжи за последние годы, который вылился на Россию и то, как уничтожали Донбасс, всё правильно сделал наш Путин! Горжусь тобой Россия!" — писали фолловеры под постом Симоньян.

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УССКИЕ ТАНКИ в ХАРЬКОВЕ! ВВС УКРАИНЫ - УНИЧТОЖЕНЫ! ПВО - ПОДАВЛЕНО! Война на Украине! ПАНИКА ВСУ!
Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
Темы маргарита симоньян
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